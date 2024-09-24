نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. يوم فلسطيني في أول أيام معرض كتاب “الصحفيين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء الساعة 3 عصرًا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني، بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي.

وأعلنت نقابة الصحفيين خلال المؤتمر لكل العالم عن حملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية.

يتحدث خلال المؤتمر، الذي يعقد ضمن فعاليات افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب، نقيب الصحفيين خالد البلشي، وناجي الناجي المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، وناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيد شعبان أمين عام اتحاد المحامين العرب دولة المقر، وهند الضاوي الكاتبة الصحفية المتخصصة في القضايا الإقليمية والدولية، ويقدم تقرير رصد تصريحات مسئولي الكيان الصهيوني المحرضة على الشعب الفلسطيني محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات.

ويعقب المؤتمر عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة" الساعة 5 عصرًا، والفيلم من إنتاج القناة الوثائقية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم، وبعض المشاركين فيه.

يتحدث خلال ندوة الفيلم الدكتور جمال الرفاعي أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، ود. بدوي رياض عبد السميع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، ومن صناع الفيلم إمام أحمد مدير المحتوى في قناة الوثائقية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

يُوثق الفيلم جذور نكبة 1948م، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين؛ حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل. يرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين في حق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ "النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948م.