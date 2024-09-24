وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:31 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 23 سبتمبر، مع السيد "إيزياكا عبد القادر إمام" مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد وجه د. عبد العاطي الشكر لسكرتير عام المنظمة على دعمه للرئاسة المصرية للمنظمة والتي بدأت في شهر مايو 2024 وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون خلال عملية التحضير للقمة المرتقبة بمصر في ديسمبر القادم، مبرزاً أولويات الرئاسة المصرية التي تركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة بالفعل في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.