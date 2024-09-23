وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية العراق على هامش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً ثنائياً يوم ٢٢ سبتمبر مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي على الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق، وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية/العراقية، وتعزيز للتضامن العربي مع العراق الشقيق. وتطرق كذلك إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة وصولاً لزيارة دولة رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

كما استعرض سيادته جهود مصر في التعامل مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في أقرب وقت والنفاذ السريع وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وتناول أيضاً الجهود التي تضطلع بها القاهرة في هذا الصدد، من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والعمل من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تعصف بأمن واستقرار الإقليم.