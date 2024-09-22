«مجاور» تفقد المدارس.. 123319 طالبا وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في 624 مدرسة بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 01:39 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية.

وأكد المحافظ انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وعددها 624 مدرسة مقيدًا بها 123 ألف و319 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية علي الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

والتقى المحافظ بعدد من أولياء الأمور والأهالي خلال جولته التفقدية ، حيث استمع الى المطالب والاحتياجات الخاصة بهم، ووجه بتلبيتها.

وأعلن حمزه رضوان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عن انتظام الدراسة بمدارس المحافظة.

كما وجه إدارة المتابعة بديوان عام المديرية بضرورة متابعة الإنتهاء من إعداد الجداول للفصل الدراسي الثاني وتوزيعها على المعلمين ،وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

وأكد "رضوان" على ضرورة متابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس.