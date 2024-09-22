وكيل تعليم الجيزة يوجه بتوزيع الكتب المدرسية مع المرونة في تحصيل المصروفات

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أحمد جودة - القاهرة - قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتفقد عدة مدارس إدارتي الهرم وكرداسة التعليمية.

حيث استهل وكيل تعليم الجيزة، جولته التفقدية بزيارة إدارة الهرم التعليمية حيث كان في استقباله خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة، ومديرو المراحل التعليمية بالإدارة.

كما تابع سلومة مدارس دكتور محمود عمر الثانوية بنات، ومدرسة الأهرام للتعليم الأساسي، وفى إطار زيارته فقد توجه إلى إدارة كرداسة التعليمية، وكان في استقباله نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة، حيث تابع مدارس امجاد للتعليم الاساسى، ناهيا الثانوية المشتركة، ناهيا الاعدادية الحديثة بنات.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليا وخارجيا وكذلك المعامل وغرف العزل وحجرة المكتبات.

كما اطمأن وكيل تعليم الجيزة، على استلام الكتب، وعلى تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة

على أرض الواقع.

كما قام سلومة، بالتحاور مع الطلاب بعد تهنئتهم بالعام الدراسى الجديد وأوصاهم بالاهتمام بالعلم منذ اللحظة الأولى من بدء الدراسة وحسن التعامل فيما بينهم واحترام المعلمين والالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة ومقدرات الوطن.

كما أوصى بالاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب.

كما وجه وكيل تعليم الجيزة، بتوزيع الكتب المدرسية مع المرونة في تحصيل المصروفات الدراسية، واستمع سلومة لآراء المعلمين في خطة العمل هذا العام

وشجعهم على بذل الجهد في الوصول بأبنائنا إلى أرقى مستوى في التعليم

والتواصل مع رؤساء الأحياء لإزالة ورفع أية إشغالات بمحيط المدارس.

كما وجه سلومة، بالمتابعات الميدانية منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسى وعدم تواجد القيادات بالمكاتب، ونوه إلى تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية.

وأوصى سلومة بحسن التعامل مع أولياء الأمور وتخصيص يوم أسبوعيا لاستقبالهم والاستماع إلى مشكلاتهم، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا جديدًا موفقًا.

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