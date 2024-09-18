مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط آخر بالدقهلية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى يضم عنصرين إجراميين شديدى الخطورة محكوم عليهما فى العديد من الجنايات أبرزها "مخدرات، سلاح وذخيرة، سرقة بالإكراه، شروع فى قتل"، من بينها حكمين بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا سرقة بالإكراه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الثانى، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات، 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.