رئيس الوزراء يستعرض مقترحات بمخططات وتصميمات "مدينة العاصمة الطبية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه سيق عرض هذا الملف في اجتماع على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ .