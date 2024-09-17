محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ومفاجآت فى تشكيل الريدز أمام ميلان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمباراة الفريق أمام نظيره ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بثوبه الجديد.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح فى الهجوم مع العديد من المفاجآت أبرزها لويس دياز وروبرتسون على مقاعد البدلاء، مع ظهور أول لللإيطالى كييزا على مقاعد البدلاء..

تشكيل ليفربول أمام ميلان

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، كوناتي، كوستاس، أرنولد

الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافينبيرش

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، جاكبو

تشكيل ليفربول أمام ميلان

ميلان ضد ليفربول

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمصالحة جماهيره، وذلك بعد السقوط الأخير في الدوري الإنجليزي على يد نوتنجهام فورست 1-0 والتفريط في المنافسة على الصدارة مع مانشستر سيتي.

ويطمح فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت ونجمه الأول محمد صلاح، في العودة لمنصة التتويج باللقب الأوروبي الأغلى بعدما حققه الفريق آخر مرة في موسم 2018-2019.

وعلى الجانب الآخر، فإن ميلان يعاني هذا الموسم، لكنه يسعى للتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، إذ حقق تعادلين وخسارة قبل أن يحقق إنتصار أول على يد فينيزيا برباعية نظيفة.

ويحمل اللقاء بين الكبيرين دائمًا الكثير من الإثارة، لاسيما وأن تاريخهما يشهد على ذلك، حيث يوجد 13 لقب للبطولة بينهما بواقع 7 منها للروسونيري مقابل 6 للريدز.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين تواجه الفريقين 4 مرات جميعهم في دوري أبطال أوروبا، نجح ليفربول في الفوز 3 مرات مقابل مرة واحدة لميلان، وسجل الريدز 12 هدفا مقابل 10 للروسونيري.

ويعد النجم المصري محمد صلاح هو هداف مباريات الفريقين برصيد هدفين بالتساوي مع فيليبو إنزاجي وهيرنان كريسبو، وقد نجح الفرعون المصري في تسجيل هدف آخر في شباكهم لكن بقميص روما في الدوري الإيطالي.