تكريم المهندس خالد عبدالعزيز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً -

في إطار الحفل الختامي لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الرابعة عشرة ، تم تكريم المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزير الشباب والرياضة الأسبق بجمهورية مصر العربية، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال العمل التطوعي.

وقد عُرف المهندس خالد عبد العزيز بدوره الفعّال في تطوير المبادرات الشبابية والبرامج الاجتماعية التي ساهمت في تحسين حياة الكثيرين. وقد ألقى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، كلمة أكد فيها على أهمية جهود المهندس عبد العزيز في تعزيز قيم التطوع والعمل الإنساني في المنطقة العربية.

في تعليقه على التكريم عبر المهندس خالد عبد العزيز عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وللاتحاد العربي للتطوع، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعزز أهمية العمل التطوعي ويشجع على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية للعمل التنموي.

يُذكر أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تعد واحدة من أبرز الجوائز العربية التي تكرم الرواد في العمل التطوعي وتساهم في دعم وتعزيز قيمه في المجتمعات.