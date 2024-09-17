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عناصر القوات البحرية تتمكن من إنقاذ عدد 3 سائح بريطانى بنطاق البحر...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ تمكنت القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطانى الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين ، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر .

وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث ، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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