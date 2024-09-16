الرئيس السيسي: ذكرى المولد النبوي تبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نجتمع اليوم لنحتفل والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم المبارك الذى أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرق على الدنيا بمولده، وتابع: "ويطيب لى فى هذه المناسبة أن اهنئ الشعب المصرى وكافة الشعوب العربية والإسلامية سائلا الله العلى القدير أن يعيدها على الشعب المصرى والامتين العربية والإسلامية والعالم اجمع بالخير والبركات".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف تبعث فى قلوبنا معانى الإنسانية الحقيقية إذ كان مولده إحياء للإنسانية وتكريم لها، قائلا: "لعل احتفالا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام فى اذهاننا التى بلغت فى الإنسانية اعلى درجاتها ورسمت للبشرية طريق المحبة".