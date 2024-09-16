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وزير الخارجية: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلى من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، متابعا: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

 

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فى العاصمة موسكو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": ناقشنا الوضع في السودان على المستوى الإنساني وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية.وتابع وزير الخارجية والهجرة: " أطلعت وزير الخارجية الروسي على الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية بالسبل السياسية وأكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية".

 
 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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