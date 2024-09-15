التنمية المحلية: إزالة 1935 حالة تعد على الأراضي والمباني المخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين، من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وانطلقت المرحلة في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، و لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات، والتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي، ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون.

وقالت الوزيرة إن الدولة بكلا أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

وكشفت عن أن إجمالي ما تمت إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ23 بلغت 1935 حالة تعد، تضمنت 1335 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 224,748 ألف متر مربع، وإزالة 600 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1777 فدانا زراعة، مؤكدًة على مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات على أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.

وأوضحت أن التقرير أشار إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هي محافظة الشرقية حيث قامت باسترداد 56,868 ألف متر مربع بعد إزالة 92 حالة مبان مخالفة، يليها محافظة بورسعيد والتى نجحت في استرداد 26,265 ألف متر مربع بعد إزالة 41 حالة مباني مخالفة، ثم محافظة أسوان باستردادها 23,291 ألف متر مربع بإزالتها 74 حالة مباني مخالفة، ثم محافظة قنا باستردادها مساحة تبلغ 23,189 ألف متر مربع بعد إزالتها 101 حالة مبان خالفة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وفي السياق، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية لوقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أن التقرير أوضح أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد باستردادها 841 فدانا بإزالتها 12 حالة تعد، يليها محافظة الشرقية باستردادها 386 فدانا بعد إزالة 91 حالة تعد، ثم محافظة أسيوط باستردادها 160 فدانا بإزالتها 4 حالات تعد، ثم محافظة المنيا باستردادها 150 فدانا بعد إزالتها 26 حالة تعد.

ونوهت الدكتورة منال عوض، بمسؤولية كل محافظة بالمتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضي الدولة وأهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الأراضي، والعمل على سرعة الانتهاء والبت في طلبات التقنين المقدمة، فضلاً عن وضع تصور متكامل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي التي تم استعادتها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات خلال المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ23 لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى.

ونوه بأن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.