شراكة إعلامية بين المتحدة للخدمات الإعلامية ومؤتمر Ibc الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي Ibc في العاصمة الهولندية أمسترادم.

ومؤتمر Ibc من أحد أهم الفاعليات العالمية في مجال البث التليفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عاما.

كما يعد Ibc فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام، ومطوري البث الرقمي والاتصال، في عرض أحدث البرامج والتقنيات، وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.