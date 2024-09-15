وزارة العمل : نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، وذلك للعاملين والعاملات بالوحدة المحلية بقرية ابيوها (قرية آمنة) - مركز ابوقرقاص، حضرها 24 من العامل بالوحدة، تناولت الندوة اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل للوقاية من الحوادث والأمراض وحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تأتي فعاليات الندوة فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، فى التأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، لتوفير بيئة عمل لائقة ومستقرة ، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير تلك الاشتراطات لحماية المنشآت والعاملين بها من تلك المخاطر ، وأضافت مدير المديرية انه جرى الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بموضوعات الندوة من الحضور ، ومؤكدة على الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل أماكن العمل المختلفة داخل المحافظة، كما القى محاضرات الندوة الكيميائي عبد الله خفاجى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائى حسام الدين ثابت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص..