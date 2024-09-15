تجديد شهادة الأيزو في إدارة الجودة لمركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - د. محمد سامى عبد الصادق :الجامعة تواصل جهودها فى تطوير ومراكزها الخدمية والبحثية وفق أحدث المعايير الدولية لتظل نموذجا يحتذى به فى الجودة الأكاديمية.

د. منار عبد المعز:تجديد الأيزو لمركز اللغات يعكس التزامها بتقديم خدمات متميزةفى مجال اللغات والتحسين المستمر فى جودة العملية التعليمية.

حصل مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، على تجديد شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة ISO 9001-2015، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والمعايير الضرورية، مما يعد شهادة على التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في خدماته الأكاديمية والتخصصية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مركز اللغات والترجمة على تجديد شهادة الأيزو هو تأكيد على الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تطوير مراكزها الخدمية والبحثية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، لتقديم بيئة تعليمية متميزة تواكب التطلعات في أن تكون جامعة القاهرة نموذجًا يحتذى به في الجودة الأكاديمية والإدارية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار عبد المعز مديرة المركز، أن تجديد شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة يعكس التزام المركز بتقديم خدمات متميزة في مجالات اللغات والترجمة، مع التركيز على التحسين المستمر في جودة العمليات التعليمية والإدارية لتحقيق النجاح والتميز في تقديم برامجنا الأكاديمية.

يذكر أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يعد واحدًا من مراكز جامعة القاهرة التي تخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين، كما يقدم المركز العديد من المنح والتخفيضات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.