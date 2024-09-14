ضبط كمية من المطبوعات بدون تفويض من أصحابها داخل مطبعة بعابدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بطباعة شهادات تعليمية منسوبة لبعض الجامعات والمؤسسات التعليمية والرياضية وكذا العديد من المطبوعات التجارية المختلفة بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (عدد من من شهادات التقدير فى مجالى "التعليم والرياضة"- وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية - 2 هارد ديسك محمل عليهما نماذج شهادات تعليمية وهمية بعضها منسوب لعدد من الجامعات - عدد كبير من الملصقات الورقية تحت التجهيز لمنتجات غذائية وتجميلية مختلفة بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.