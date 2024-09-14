تحرير عامل خردة احتجزه شخص عقب ضبطه متلبسا بالسرقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) بإختطاف نجله (جامع خردة "له معلومات جنائية") وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد".

بإجراء التحريات تم تحديد مكان الجراج المشار إليه "كائن بدائرة القسم" وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته المختطف.. وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله فوجئ بقيام المجنى عليه بمحاولة السرقة وقام بالإمساك به والإتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالى نظير تسليمه وبمناقشة المختطف أيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.