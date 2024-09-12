التحالف الوطنى: دعمنا الغذائى أولوية لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - تواصل حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصرى، جهودها كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتى الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا على رأس أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلى الجانب الآخر، وتضمنت إنجازات حملة إيد واحدة في 30 يوم، والمعلنة من قبل التحالف، ما يتعلق بالدعم الغذائي إذ تم توزيع وجبات ساخنة لعدد 157,557مستفيد، توزيع لحوم طازجة لعدد 19,201 أسرة مستفيدة، فضلا عن توزيع كراتين غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة.

وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تواصل مؤسسة أبو هشيمة الخير تنفيذ فعاليات حملة"إيد واحدة"، إذ قامت بتوزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الاولى بالرعاية بمحافظة بني سويف.

وتعتبر حملة "إيد واحدة" تجسيداً حقيقيًا لهذه القيم، ونسعى من خلالها إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.