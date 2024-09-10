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وزير المالية: مؤتمر صحفى غدا للإعلان عن تيسيرات ضريبية جديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 02:31 مساءً - قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى موسع غدا بمقر رئاسة الحكومة للإعلان عن تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة لدعم مؤسسات ومنظمات الأعمال وممولى الضرائب وبناء جسور الثقة والتواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، لدعم النمو وزيادة النشاط الاقتصادى، وتذليل كل الصعوبات والتحديات.

 

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية، أن وزارة المالية تستهدف تحسين وتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، وتحقيق الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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