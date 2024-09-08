وزير الصحة يستقبل ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدى مصر (USAID)، شون جونز، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي بمصر، وذلك اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)، مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوكالة ووزارة الصحة، والتوسع في تنفيذ المشاريع المشتركة القائمة، وتنفيذ مشاريع جديدة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة عدداً من المقترحات الخاصة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، في ما يتعلق بكافة جوانب التنمية البشرية، فضلاً عن تحقيق التعاون لتنفيذ أهداف مبادرة «بداية» التي تستهدف تحقيق التكافؤ بين الوزارات للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان صحياً واجتماعياً وتعليمياً، وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تقييم معدلات العمل المشترك ضمن برنامج «أسرة» والذي يستهدف تحسين الصحة الإنجابية من خلال رفع وعي المواطنين حول حقوق ومعايير الصحة الإنجابية، بما يتماشى مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، بهدف ضبط معدلات النمو السكاني وتبني سياسات تنموية فعالة لخلق نمو اقتصادي مستدام قادر على تحقيق الرفاهية للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوسع في توفير دورات تدريبية متخصصة، للفرق الطبية وقيادات الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتا إلى تقييم الأداء الفني للأطباء ممن تم تدريبهم في المحافظات، مضيفا أنه تم مناقشة سبل التعاون لتنفيذ الرقمنة في مجال الرعاية الصحية الأولية بكافة محافظات الجمهورية.