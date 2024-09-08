وزير الخارجية والهجرة يلتقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يجريها حالياً لأبو ظبي

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.

وأكد حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين من أجل العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة قدم التهنئة لسمو رئيس دولة الإمارات على النجاح الكبير الذي حققته الرئاسة الإماراتية للدورة الثامنة والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بدبي.

كما أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين وتشعب أطر التعاون الثنائي بينهما، وحرص الجانبين على دفع العلاقات لآفاق أرحب، مشيراً إلى تطلع مصر لاتخاذ المزيد من الخطوات على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المصرية/ الإماراتية على شتى الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين.

وأكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر في مختلف القطاعات.

وأردف السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الجارية في المنطقة وحالة التصعيد غير المسبوقة، وسبل التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة والأزمة السودانية وأمن البحر الأحمر والوضع في كل من ليبيا والصومال. وقد تم التوافق على استمرار التشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة القادمة.

وفي ختام المقابلة أكد رئيس دولة الإمارات على تقديره الكامل للقيادة المصرية، وما يكنه لمصر وشعبها من محبة وتقدير كبيرين، كما أشاد بما حققته مصر من إنجازات خلال العقد الأخير تحت قيادة الرئيس.