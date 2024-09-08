ينفذه صندوق تحيا مصر.. محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق قافلة "أسبوع الخير" بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اليوم الأحد، انطلاق اسبوع الخير لدعم الفئات الأولي بالرعاية بالمدينة الشبابية بالعريش، والذي ينفذه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس القادم.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على محاربة الدوافع التي أدت إلي الإرهاب علي أرض المحافظة من خلال التمكين الاقتصادي ، مشيرا إلي قيام الدولة بضخ 700 مليار من أجل تنمية وتعمير سيناء.

وحيب محافظ شمال سيناء أنه من المقرر أن تقدم المبادرة الدعم لـ4000 أسرة، من اليوم وحتى الأربعاء القادم.

وتتضمن مبادرة "أسبوع الخير" تقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وتوزيع المستلزمات الدراسية "الشنط والأدوات المدرسية والزي المدرسي"، بالإضافة أيضاً إلي توزيع المواد الغذائية بكافة أنواعها على الأسر المستفيدة، وأيضاً تيسير زواج الفتيات اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية، على مدار أيام الفاعليات.

وتأتي فعاليات مبادرة "أسبوع الخير" بشمال سيناء، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لاستكمال مسيرة النمو التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة وهي المشاركة في تنفيذ اسبوع الخير بمدينة العريش، على الجهد المبذول في القافلة.