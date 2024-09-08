وزيرة التنمية المحلية تتابع مع عدد من قيادات الوزارة الموقف التنفيذي لخطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة .

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير ورفع كفاءة ومجزر لوجيستى بمحافظة دمياط) .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بتشكيل لجنة من الوزارة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بملف المجازر للمرور الميدانى على المجازر التي تم الانتهاء منها في هذا المشروع القومي المهم ومراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بها والمواصفات البيئة والإنشائية المتفق عليها تمهيداً لتسليم المجازر إلى المحافظات .

كما أشارت د.منال عوض إلى أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.