وزيرة التنمية المحلية تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:36 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، السيد / أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء السيد/ غيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق عمل مشروع الدعم الفني للوزارة .

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بالسيد / أليساندرو فراكاسيتي خلال لقائهما الأول عقب توليها مسؤولية الوزارة، مؤكدة علي حرصها لاستمرار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك للوزارة في مجالات التنمية المختلفة تمتد لما قبل 2009.

وقدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خالص التهنئة لوزيرة التنمية المحلية لاختيارها في الحكومة الجديدة كأول سيدة تتولي منصب الوزارة .

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنميةالمحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ان مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الانمائي مع وزارة التنمية المحلية يتسق مع رؤية الوزارة لبناء وزارة قوية وإدارة محلية ممكنة من خلال وضع إطار للسياسات التي تحكم التنمية المحلية والتطوير المؤسسي ورفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.

وأكد السيد/ أليساندرو فراكاسيتي على أهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات ومبادرات علي أرض في المحافظات ، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم اللازم فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة المهمة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هبة وفا إلي حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي تقديم كل الدعم اللازم فيما يخص تنفيذ الأهداف التي وضعتها الوزارة في محافظات المشروع ، مشيرة الي أن المشروع يدعم الوزارة في مجال اللامركزية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات للوزارة والإدارة المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧ .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الاسراع خلال الفترة الحالية بمعدلات تنفيذ المشروع ودفع وتيرة العمل في مجالات عمل مشروع الدعم الفني على مستوى الوزارة وفي الأربع محافظات المستهدفة ووضع جدول زمني للتنفيذ ، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالمشروع والذي يتوافق مع برنامج عمل الوزارة ويسهم في دعم الوزارة في تنفيذ برنامج ورؤية الحكومة .