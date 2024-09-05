وزير العمل يستقبل سفير الأردن لدى القاهرة لبحث ملفات مُشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:36 مساءً - تأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين ..وتنسيق بشأن سُرعة تصويب أوضاع عمال مصريين في الأردن ..

-جبران:حريصون على تدريب عُمالنا على إحتياجات سوق العمل..ولدينا بيئة عمل مُشجعة على الإستثمار ..

-السفير الأردني :"الأردن" ملكًا وحكومًة وشعبًا يعتز بوجود العمال المصريين على أراضيه



إستقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية،لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة ..في بداية اللقاء أكد الوزير جبران ،على عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات ،وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل،كما أكد السفير أمجد العضايلة على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل..وبحث الجانبان كافة أليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة إستكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة،والإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن..

وفي حديثه أشار وزير العمل محمد جبران إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة ،فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل ،وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي،في ظل بيئة عمل لائقة ،ومواجهة أي عقبات قد تواجهه..من جانبه أثني السفير الأردني ،على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة،مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وقال أن تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات ،يُعتبر معجزة بكل المقاييس ،كما أشار إلى دور العمالة المصرية في الأردن،وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها ،كونهم أبناء دولة شقيقية ،ويتصفون بالإخلاص في العمل ..

شارك في الاجتماع من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية