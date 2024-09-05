وزير الخارجية يلتقى مع عدد من رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديميين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:36 مساءً - إلتقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس ٥ سبتمبر الجارى بمقر وزارة الخارجية، مع عدد من رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديميين في مصر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور بدر عبد العاطى أعرب عن إيمانه بالدور الوطنى الهام الذى يضطلع به الإعلام المصري وقادة الرأي في تعريف الرأي العام بقضايا السياسة الخارجية وأهم التحديات التي تواجهها وتوضيح المواقف المصرية إزاء تلك القضايا، لاسيما في ظل التوقيت الراهن الذى يشهد تحديات متفاقمة وغير مسبوقة تحيط بمصر إقليمياً ودولياً.

وأضاف السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية والهجرة استعرض أهم ملامح مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" في سياسة مصر الخارجية، وتطبيقه في علاقات مصر مع شركائها الإستراتيجيين. كما أكد على أن أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي تتركز على مركزية دور المواطن وتطوير منظومة الخدمات القنصلية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حسن توظيف عناصر القوة الناعمة لمصر والترويج لها.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى والتقييمات تجاه ما تشهده المنطقة من تحديات، بالإضافة إلى أخر المُستجدات ذات الصلة بعدد من الملفات ذات الأولوية لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة على الساحة السودانية والتحديات الأمنية في البحر الأحمر فضلاً عن جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية ككل. كما تم التطرق إلى سبل مواصلة التحرك الدبلوماسي المصري النشط في دوائر السياسة الخارجية المختلفة، بما يسهم في الدفاع عن المصالح الوطنية ويعزز من دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.