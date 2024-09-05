نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصادر بالتعليم": اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مدرسة تخالف المصروفات المحدده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس الخاصة والدولية في اعلان قائمة المصروفات للعام الدارسي الجديد 2024/2025، وفقا للشرائح التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، على ما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014، باعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وأكدت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه يحظر قيام أي مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونًا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات.

وطالبت المصادر، من أولياء الأمور، أذا وجودوا اى زيادات بمصاريف المدارس مخالفة للشرائح المحدده، يقوم ولى الأمر بإبلاغ الوزارة من خلال الخط الساخن الخاص بشكاوي المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة، والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة، والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) وفقًا لما يلي:

أولًا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.

ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر.

وأكد وزارة التعليم أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024، وفقًا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.