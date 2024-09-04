الصحة : إطلاق 443 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - تطلق وزارة الصحة والسكان، 443 قافلة طبية مجانية بـ16محافظة، خلال الفترة من اليوم 4 سبتمبر وحتى يوم 10 نوفمبر القادم، وهي الـ 67 يوم المتبقية من حملة 100 يوم صحة، فى نسختها الثانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، لافتاً أن القوافل تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى أنه سيتم اطلاق 53 قافلة طبية بمحافظة بني سويف، و52 قافلة بمحافظة السويس، و50 قافلة بمحافظة كفر الشيخ، و37 قافلة طبية شاملة بكلٍ من محافظتي اسيوط والجيزة، مضيفاً كما سيتم اطلاق 36 قافلة طبية شاملة بمحافظة المنوفية،و33 قافلة بمحافظة البحيرة، و32 قافلة بمحافظة الأقصر، لافتاً أنه يتم إطلاق القوافل الطبية الشاملة لتجوب جميع المناطق بالمحافظات للوصول إلى المرضى وضمان تقديم الخدمات الصحية لهم.

وتابع غباسي كما سيتم اطلاق 20 قافلة طبية بكلٍ من محافظتي اسوان ومطروح، و19 قافلة طبية بمحافظة الوادي الجديد، و18 قافلة بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 16 قافلة طبية بمحافظة البحر الأحمر، و13قافلة بمحافظة جنوب سيناء، و7 قوافل طبية بمحافظة شمال سيناء.

وذكر المتحدث الرسمي أنه سيتم نشر مواعيد وأماكل القوافل الطبية بالتفصيل على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على منصة التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

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Tanta l طنطا