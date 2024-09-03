منال عوض: 275 مليون جنيه حجم الاستثمارات في منظومة المخلفات بالغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 05:33 مساءً - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الدولة المصرية خلال العمل على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتي تتم بدعم وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، على بناء البنية التحتية، مشيرة إلى أنه فيما يخص الجزء الخاص بعقود التشغيل تم أخذ خطوتين إحداهما خاص بالرسوم الخاصة بمنظومة النظافة والتي تم البدء فيها منذ مايو الماضي على مستوى المجتمعات العمرانية والمحافظات، وهو ما يمثل خطوة هامة لضمان استدامة المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المصنع الذي تم تطويره من خلال 3 خطوط لإنتاج RDF سيتم تشغيله من خلال شركه زيرو كاربون، مؤكدة على أهمية تقديم المحافظة الدعم لضمان وصول المخلفات للمصنع كجزء مهم من عملية التشغيل.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مجمع منشآت المعالجة بدفرة لمعالجة المخلفات إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، وهو مكون من 3 مصانع قامت الدولة بتأهيلهم بالكامل لمعالجة المخلفات المتولدة عن مدينة طنطا، مشيرة أن المجمع يضم (6) خطوط للفرز بطاقة 20/ طن ساعة للخط باجمالي 120 طن/ ساعة، وهو ما يجعل المصانع قادرة على معالجة المخلفات البلدية الصلبة بقدرة 1920 طن / يوم (ورديتين).

وأضافت وزيرة البيئة، أن محافظة الغربية لها وضع خاص نظراً لعدم وجود ظهير صحراوي خاص بها، وزياده كمية المخلفات المتولدة عنها، والتحديات التي تواجهها في عمليات الجمع والنقل في الجزء الخاص بعملية التدوير، مشيرة أن الوزارة بتقوم بدعم المحافظة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة البلدية التابع لوزارة البيئة بالتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية، يقوم البرنامج بالعمل على ٤ محافظات (الغربية - كفر الشيخ - أسيوط - وقنا) والذى يمول من الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، وGIZ والاتحاد الأوروبي، لافته إلى أن البرنامج يعمل من خلال المرحلة الثانية على البنية التحتية، وبناء القدرات.

وجهت وزيرة البيئة الشكر لوزارة التنمية المحلية لدعمها قرار مجلس الوزراء لمنع استيراد المخلفات والعمل على تشجيع قيام صناعة تدوير المخلفات وخاصهRDF، لافتة إلى أنه تم الوصول الآن إلى مليون و200 ألف يتم إنتاجهم من الRDF، كما يوجد ٥ مصانع أسمنت تقوم بتأجير مصانع لتدوير المخلفات لإنتاجه ، مؤكدة على عدم الإضرار بصناعة الأسمنت والاستثمارات الخاصة بها.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن برنامج الحكومة يستهدف خلال الـ3 سنوات القادمة، من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية على زيادة نسبة التدوير وهو ما ينتج عنه زيادة نسبة الجمع وتقليل نسبة الدفن الآمن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي تم تنفيذها على الشركات الخاصة لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، لافته إلى أنها شهدت خلال الفترة الأخيرة توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت .

وأضافت د.منال عوض أن الوزارة تابعت منذ بدء تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة عن كثب مشروعات منظومة المخلفات بمحافظة الغربية والتي بلغت التكلفة الإجمالية لها حتي الآن 275 مليون جنيه بتمويل من الوزارة ، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات في مدينة المحلة الكبري بتكلفة 90 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من رفع تراكمات تاريخيّة للمخلفات في مراكز ( دفرة - المحلة الكبري - طنطا - بسيون - سمنود - كفر الزيات ) بإجمالي 775 ألف طن مخلفات بتكلفة بلغت 85 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من إنشاء مجمع مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة والذي يتضمن عدد 3 مصانع ( السادات - دفرة القديم - دفرة الجديد ) بإجمالي 6 خطوط حيث تم تطويرها بالكامل عن طريق وزارة الانتاج الحربي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 100 مليون جنيه وبطاقة انتاجية تبلغ 1200 طن في اليوم .

كما أشار وزيرة التنمية المحلية إلي أنه في إطار تعاون الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين فإنه جاري إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات الصلبة بمدينة دفرة بطاقة تصميمية 1800 طن/يوم ضمن مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي الاستمرار في طرح إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات من مصانع التدوير والمعالجة والمدافن الصحية الآمنة التي تم الانتهاء منها علي أرض مختلف محافظات الجمهورية علي شركات القطاع الخاص الوطني بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشادت د.منال عوض بجهود الفرق التنفيذية المعنية بمنظومة المخلفات الصلبة في وزارتى التنمية المحلية والبيئة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية منذ إنطلاق المنظومة على أرض المحافظات ، مشيرة إلى أهمية تقديم المحافظة الغربية للدعم اللازم للشركة لتنفيذ التعاقد الذى تم توقيعه اليوم .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي ، على أن هناك توجه رئيسي لدى المحافظة وهو العمل على الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بما لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة ، وتابع الجندي : إن تجربة تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة في المحافظة تعد نموذجا يجب الاقتداء به في مسار الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، للتوسع بمشروعات دعم التحول نحو الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية ، مشيراً إلى أن مجمع مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة يقام على مساحة ١١,٥ فدان بمتوسط متولد يومي ٦٥٠ : ٧٠٠ طن / يوم ويتكون من ٣ مصانع ( السادات / دفرة القديم / دفرة الجديد ) عبارة عن ٢ خط بكل مصنع كما تم الانتهاء من تطوير ٦ خطوط عن طريق الإنتاج الحربي و عدد (۸) غرابيل منها (٦) ثابت (۲) متحرك والطاقة الإنتاجية التصميمية ٨٠ طن / ساعة ، اما عن المعدات فيوجد ( ٨ سيارة حمولة ٤٠ طن / عدد ٢ سيارة حمولة ٢٠ طن عدد ٣ حفار / عدد ۲ لودر كبير / عدد ٣ لودر مفصلي صغير / عدد ١٤ لودر زاحف / عدد ۱۲ جرار زراعي / عدد ۱۲ مقطورة جرار / عدد ٥ مقطورة ترطيب / عدد ٥ ماكينة تقليب سماد / عدد ٦ سيارة حمولة ٥ طن )، موضحا انه يتم إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة مجاور للمصنع القديم على مساحة (۱۲) ط ، ۱۱ ف ) بطاقة تصميمية ١٨٠٠ طن / يوم ضمن مشروع تحسين نوعية مياه الشرب