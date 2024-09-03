مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين.. صنع في مصر والفخر للأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:33 مساءً - رصدت الكاميرات بمعرض الطيران والفضاء بالعلمين، تواجد لمدرعة مصرية جديدة، كتب عليها " بكل فخر صنع في مصر".

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة. مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 1 مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 1 مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 2 مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 2 مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 3 مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين 3 مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين مدرعة مصرية تزين معرض الطيران بالعلمين