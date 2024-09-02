حياة كريمة في بني سويف.. الكشف وتوفير العلاج لــ2000 وتقديم 4000 خدمة طبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "السبت والأحد الماضيين"بقرية ميانة مركز اهناسيا،مكونة من10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال،الجراحة،النساء ،الجلدية ،تنظيم الأسرة،الاسنان ،رمد، عظام ) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2001 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 225 ،معمل طفيليات 37 ،أشعة عادية 5،استصدار 15قرارات نفقة دولة،تحويل عدد 4 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 44 حالة.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة، سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة) ،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 299 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3990 خدمة

يذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.