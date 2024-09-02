مصر تجدد رفضها الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - قال مصدر رفيع المستوى، إنّ مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.

وأضاف المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنّ استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميًا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.

وذكر المصدر أنّ الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40738 فلسطينيًا، وإصابة 94154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.