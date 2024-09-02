وفد من جامعة حلوان فى زيارة الى الملحقية الثقافية لمملكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتعزيز العلاقات الثقافية مع الملحقيات الثقافية لزيادة عدد الطلاب الوافدين، قام وفد من الجامعة بزيارة إلى الملحقية الثقافية لمملكة البحرين.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تنظمها إدارة الوافدين بالجامعة مع السفارات والملحقيات الثقافية، وتحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ترأس الوفد الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، وضم في عضويته كلا من الدكتور عادل المهدي والدكتورة مونيكا موريس، نواب المدير، بالإضافة إلى الأستاذ علي سلامة، المدير الإداري للإدارة.

كان في استقبال الوفد الدكتورة خلود راشد مطر، المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة، والأستاذ محمود عارف محمد، المرشد الأكاديمي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة حلوان ومملكة البحرين، وفتح آفاق جديدة للطلاب البحرينيين الراغبين في الدراسة في مصر. حيث تبادل الجانبان الأفكار والرؤى حول سبل تحسين تجربة الطلاب الوافدين وتقديم الدعم اللازم لهم.

خلال اللقاء، قدم الدكتور سويلم عرضاً شاملاً لاستراتيجية إدارة شؤون الطلاب الوافدين بجامعة حلوان للمرحلة المقبلة. وركز العرض على الجهود المبذولة لتوفير دعم لوجستي وأكاديمي متكامل للطلاب الوافدين، إلى جانب تطوير آليات التواصل بين الطلاب وفريق العمل بالإدارة والمسؤولين في كليات الجامعة.

وتعكس هذه الزيارة الهامة التزام جامعة حلوان بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذب المزيد من الطلاب للدراسة في رحابها.

وهذا ياتى فى إطار سعى جامعة حلوان الدائم لتكون وجهة مميزة للطلاب الوافدين، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم التبادل الثقافي والمعرفي.