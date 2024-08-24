انت الأن تتابع خبر بدون ضمانات وتأمين مجاني على الحياة.. تعلم كيف تحصل على قرض شخصي من البنوك الكبرى في الجمهورية المصرية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنشر البنوك المصرية تفاصيل حول قروضها الشخصية وشروط الحصول عليها، استجابة للزيادة الملحوظة في الطلب، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويتضمن العرض معلومات من البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني الأهلي.

أولاً، البنك التجاري الدولي (CIB) يقدم قرضاً يتراوح بين 5000 جنيه و8 مليون جنيه، بمدة تصل إلى 8 سنوات، وبمعدل عائد يتراوح بين 27% و36%. يمكن استيفاء القساط الشهرية، التي قد تصل إلى 50% من الراتب، من خلال أكثر من 180 فرعاً و1000 ماكينة إيداع نقدي.

ثانياً، بنك قطر الوطني (QNB) يقدم مزايا تنافسية مثل تأمين على الحياة مجاني، إمكانية دمج دخل الأقارب لزيادة قيمة القرض، وأقساط شهرية ثابتة. مدة القرض تتراوح بين 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرا، مع إمكانية تأجيل الأقساط خلال فترة الأمومة.

ثالثاً، بنك مصر يتيح قروضاً بقيم تصل إلى 3 مليون جنيه مصري، بمدة تصل إلى 12 سنة. يتميز بأقل مصاريف إدارية، ويوفر تأمينا ضد الحياة والعجز الكلي مجاناً، مع إعفاء من مصاريف فتح الحساب وإمكانية سداد مديونيات أخرى.

أخيراً، البنك الأهلي المصري يقدم قروضاً تصل إلى 2.5 مليون جنيه للموظفين و3 مليون مع تحويل مكافأة نهاية الخدمة، بمدة تصل إلى 12 سنة. القرض يشتمل على تأمين على الحياة والعجز مجاناً، مع حساب جاري مجاني وبدون ضامن أو مصاريف استعلام ائتماني.

تعتبر هذه التفاصيل بمثابة دليل للأفراد لاختيار القرض الأنسب الذي يلبي احتياجاتهم المالية، ويؤكد الانتقال المتزايد نحو تقديم خدمات مالية متنوعة ومتاحة بشكل واسع في محاولة لمعالجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.