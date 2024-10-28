انت الأن تتابع خبر مديريات التعليم تعلن شروط التقدم لامتحان الصفين الأول والثاني الإعدادى منازل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن شروط التقدم للامتحان من الخارج وفق نظام المنازل، لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادى للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والفئات المسموح لها دخول الامتحانات ، موضحة أنه بالنسبة لشروط التقدم للامتحانات المنازل لطلاب الصف الأول الإعدادي العام للعام الدراسي 2024/2025 كالتالى:

– أن يكون الطالب حاصلا على ما يفيد نجاحه في امتحان إتمام الدراسة بالحلقة الابتدائية أو ما يعادلها وأن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه على الإفادة المذكورة .

– بالنسبة للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب للصف السادس الابتدائي يمكنهم الاختيار بين الانتقال إلى الإعدادي المهني أو التقدم من الخارج إلى التعليم الإعدادي العام على نظام المنازل بشرط ألا يقل سن الطالب في أول أكتوبر للامتحان عن 13 عاما وذلك طبقا للقرار الوزاري 360.

– أن يكون الطالب قد استنفد مرات الرسوب في الصف الأول الإعدادي العام – الحاصلون على شهادة محو الأمية طبقا للقانون رقم 8 لعام 1991 صدر والقرار الوزاري رقم 253 لسنه 2015م نصت المادة الثانية من القرار على يسمح لكل من حصل على شهادة محو الامية بالالتحاق بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي ( الحلقة الإعدادية ) نظاما أو انتسابا وفقا للمرحلة العمرية في تاريخ التحاقه وذلك بعد اجراء امتحان معادلة في جميع مواد الصف السادس الابتدائي التربية الدينية – اللغة العربية – اللغة الأجنبية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية ) .

– الناجحون في امتحان نهاية الحلقة الابتدائية الأزهرية طبقا للمنشور رقم 26 لسنه 1996بشرط احضار خطاب من المنطقة الازهرية بالموافقة على التقدم على نظام المنازل وعلى الا يكون مقيدا بالمعاهد الأزهرية وبعد أخذ اقرار على الطالب وولى أمره بذلك .

– الطالب المفصول فصل نهائي من التعليم الأزهري بالصف الأول بسبب استنفاد مرات الرسوب في نفس الصف وكذلك السنه الاستثنائية .

وأكدت على أنه بالنسبة للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي2024/2025: –

– الناجحون بنظام المنازل من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الإعدادي .

– أن يكون قد أمضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان النقل من الصف الأول الإعدادي العام .

– أن يكون قد استنفد مرات الرسوب في الصف الثاني الإعدادي العام .

– الطالب المفصول فصل نهائي بالصف الثاني من التعليم الأزهري بسبب استنفاذ مرات الرسوب في نفس الصف وكذلك السنة الاستثنائية .