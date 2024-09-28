"استعلم" معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 فتح القبول المركزي للناجحين الدور الثاني علمي وادبي

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رياض - احمد صلاح - يستعد الطلاب الناجحين في السادس الإعدادي علمي وأدبي 2024 الدور الثاني، للتقديم إلى الجامعات العراقية في موقع القبول المركزي 2024-2025، حيث تُعلن معدلات القبول في الجامعات العراقية لكليات الطب والهندسة والصيدلة في كافة الجامعات العراقية ومنها جامعتي بغداد والبصرة، لذا خصصنا هذا المقال للتعرف على طريقة الاستعلام عن معدلات القبول والحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجموع دخول كلية الطب والهندسة والصيدلة وغيرها في الجامعات الحكومية والكليات الأهلية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025

تزامناً مع بحث الطلاب الناجحين في السادس الإعدادي دور ثاني عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات الأهلية والحكومية للعام الدراسي 2024-2025، ننشر لكم الآن الحدود الدنيا في كليات جامعة بغداد والبصرة والموصل:-

كلية طب الموصل: معدل 100.33%

كلية طب الأسنان: معدل 99.13%

كلية الصيدلة: معدل 98.83%

كلية هندسة الحاسوب: معدل 95%

كلية الهندسة، قسم الميكانيك: معدل 86.33%

كلية العلوم: معدل 88%

كلية علوم الحاسوب والرياضيات: معدل 67.67%

كلية علوم البيئة وتقاناتها: معدل 62%

كلية الحقوق: معدل 78.83%

كلية العلوم السياسية: معدل 65.5%

كلية التمريض للذكور: معدل 97.67%

كلية التمريض للبنات: معدل 95.33%

كلية الطب البيطري: معدل 70.17%

كلية الزراعة والغابات: معدل 60%

كلية الإدارة والاقتصاد: معدل 60%

كلية التربية للعلوم الصرفة: معدل 74.5%

كلية التربية للعلوم الإنسانية: معدل 83.33%

الاستعلام عن معدلات القبول المركزي الجامعات العراقية 2025

ويمكن الاستعلام عن معدلات القبول بالجامعات العراقية من خلال الخطوات التالية:-

أولاً يجب عليهم الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

بعد ذلك، يجب الضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج القبول المركزي”.

ثم على الطالب تحديد الشعبة الخاصة به

وأخيراً، النقر على الاستعلام لظهور النتائج.

فتح التقديم للجامعات العراقية القبول المركزي

ينتظر خلال الساعات القادمة، أن يُعاد فتح موقع القبول المركزي للقبول في الكليات والجامعات العراقية، بعد إعلان نتائج الدور الثاني، وهو الذي تم غلقه قبل أسبوعين من الآن.

معدلات القبول في العراق pdf