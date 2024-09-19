الرابط الرسمي... نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2024 في العراق

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم الرابط الرسمي لنتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2024 في العراق، التي ينتظرها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء في كافة المحافظات، بدءاً من بغداد مروراً بالكرخ وصولاً إلى صلاح الدين وباقي المحافظات العراقية، حيث تقترب الوزارة من الكشف عن أسماء الناجحين في الدور الثاني، بعد أن بدأت الوزارة في تصحيح نماذج الاختبارات في العراق، لذا نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني دوت الخليجخطوات الاستعلام عن نتائج الدور الثاني.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2024 العراق

الذهاب إلي موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها كل طالب وطالبة.

الدخول علي نتائج الامتحانات واختيار نتائج الدور الثاني لعام 2024 الصف الثالث متوسط العراق.

الانتظار في حالة ظهور النتيجة والقيام بتحميل ملف pdf بالكامل.

بعدها يتم البحث علي اسم الطالب او الطالبة بالكامل في الكشف للحصول علي درجاته الحاصل عليها في المواد التي تم اعادة دور ثاني فيها ومعرفة حالة ناجح ام راسب.

رابط نتائج الثالث العراق متوسط الدور الثاني 2024

يمكنكم الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية للكشف على نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الثاني لعام 2024، كما يمكنكم معرفة النتائج عن طريق موقع نتائجنا والعديد من المواقع الإلكترونية الرسمية الأخري، كل ما عليك هو التأكد من صحة بيانات الدخول حتي تستطيع الاطلاع على نتائج الدور الثاني لطلاب وطالبات مرحلة الثالث المتوسط في العراق.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق الدور الثاني