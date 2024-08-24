انت الأن تتابع خبر لطلاب المتوسط العراقي .. لينك نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول "epedu.gov.iq" جميع المحافظات وزارة التربية العراقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول كل المحافظات العراقية، لا يزال البحث مستمرا على مدار الساعة من جانب الآلاف من الطلبة والطالبات للتعرف على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط التي ظهرت في معظم المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، حيث يستمر الطلاب في ترقب نتائج باقي المحافظات التي لا تزال مستمرة في اعمال إعادة الفحص وتجميع الدرجات، حيث يترقب الطلاب في هذه المحافظات اعلان نتائج الاعتراضات بشغف للاطمئنان على حصولهم على الدرجات المرجوة للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية بأريحية، وفيما يلي نستعرض معكم لينك نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول كل المحافظات العراقية.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول

كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد قامت بفتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بعد الإعلان عن نتائج الطلاب بعدة أيام، حيث بدأت الوزارة في استقبال الآلاف من طلبات الاعتراض على النتائج نتيجة حصول عدد كبير من الطلاب على درجات قليلة وغير متوقعة ولا تتناسب مع الجهود المبذولة منهم خلال فترة الاختبارات، مما أدى إلى تقدم الكثير من الطلاب بطلبات الاعتراض على نتائج بعض المواد لإعادة تصحيحها من جديد بعد تسديد المبلغ الخاص بالاعتراض على المادة الواحدة والذي يأتي بنحو 3000 دينار عراقي وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

لينك نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 من موقع وزارة التربية العراقية

أكدت بعض المصادر المطلعة في وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر اعلان نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 في باقي المحافظات التي لم تقوم بإعلانها حتى الوقت الحالي خلال ساعات قليلة من الآن بعد أن تأكد انهاء جميع الإجراءات الخاصة بالإعلان ولم يتبقى سوى اعتماد النتائج من الجهات المختصة، والأن نستعرض معكم الخطوات المطلوبة للاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الأول كل المحافظات العراقية وهي كالتالي: