نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية 90 يوما لجميع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 09:14 مساءً - العربية.نت_ قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية لمدة على جميع الدول ما عدا الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكي: ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية 90 يوما لجميع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.