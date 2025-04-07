وليد جمال الدين: مصر تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 04:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية الدور المحوري للمبادرات الحكومية في دعم مشروعات الطاقة الخضراء .

وأشار خلال كلمته بجلسة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر: آفاق الاستثمار للشركات الفرنسية”، خلال منتدي الاعمال المصري الفرنسي، إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليمياً لتصدير الوقود الأخضر، سواء عبر السفن أو خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

من جانبه أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا، عن أهمية تطوير مشروعات الطاقة الخضراء في مصر.

وأشار إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب التركيز على أربعة أبعاد أساسية: التصميم، البناء، التشغيل، والصيانة.

وأضاف أن التقنيات الرقمية مثل “الأشجار الرقمية” والذكاء الاصطناعي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز كفاءة محطات الهيدروجين الأخضر وتسهيل الصيانة عن بُعد.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بدورها، تحدثت ماريا أستيد دي مونتماران، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في مصر، عن الموقع الاستراتيجي لمصر كداعم رئيسي للطاقة النظيفة، مؤكدة أن مصر تعد سوقًا واعدة وجذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، أشار محمد إبراهيم، رئيس قسم تطوير الأعمال للطاقة المتجددة في شركة إنجي، إلى أهداف مصر الطموحة للوصول إلى نسبة 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكداً أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال طاقة الرياح، لا سيما مع مشروع طاقة الرياح بقدرة 2.2 جيجاوات.