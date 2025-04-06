وزير البترول يتفقد محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 12:14 مساءً - في إطار زيارته صباح اليوم لمنطقة التسهيلات البترولية بميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية محطة “سونكر” للصب السائل والتي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة والتى تم تنفيذها كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الاحمر إلى جانب تسهيلات سوميد لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي المسال المستورد وإعادة ضخه إلى الشبكة القومية بعد تحويله إلى الحالة الغازية.

وفي مستهل الجولة، أكد المهندس كريم بدوى على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وكذلك استدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية.

وأضاف بدوي أن مشروع “سونكر” يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة “سونكر” مقامة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم لتنفيذ مشروعات جديدة تحقق المصالح لكافة الاطراف وذلك من خلال العمل التكاملي والعمل كفريق واحد.

وتتكون محطة سونكر من رصيف بحري متخصص في استقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال ، ومنطقة التخزين الاستراتيجية التى تضم مستودعات تخزين استراتيجى للسولار والبوتاجاز بقدرة تخزينية 100 ألف متر مكعب من السولار و 150 ألف متر مكعب من البوتاجاز ، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحرى التخصصى لتداول المنتجات البترولية ، وقد تم تشغيل منظومة تداول وتخزين السولار فى 2019 ، و منظومة تداول وتخزين البوتاجاز في 2020 ، كما يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 4.5 كم للخط لنقل امدادات البوتاجاز الي الشبكة القومية ، وخط للسولار بطول 31 كم للغرض نفسه.

وقام الوزير ومرافقوه بتفقد منطقة المستودعات والرصيف البحرى وغرفة التحكم لمحطة سونكر وأعمال شركة جاسكو لإنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات شركة سونكر بالشبكة القومية للغاز الطبيعي بقطر 36 بوصة وطول 17 كم وعدد 3 غرف بلوف جديدة وتقوم بتنفيذه شركة بتروجت.