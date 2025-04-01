نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب عند أعلى مستوى مع تصاعد المخاوف بسبب رسوم ترامب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 03:14 مساءً - .. بلغت أسعار الذهب مستوى قياسياً يوم الثلاثاء، مدفوعةً بالمخاوف من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما عزّز الإقبال على الملاذات الآمنة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% ليصل إلى 3133.70 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,148.88 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.30% لتصل إلى 3159.70 دولاراً.

وفي الجلسة السابقة، سجّل المعدن النفيس أقوى أداء فصلي له منذ عام 1986، في واحدة من أكبر موجات الصعود في تاريخ الذهب.

قال ييب جون رونغ، محلل الأسواق في IG لرويترز، إن “ترقّب الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة في الثاني من أبريل دفع المشاركين في السوق إلى تبنّي موقف دفاعي، حيث لجأ البعض إلى تقليل المخاطر والتحوّل إلى الذهب كملاذ آمن للتحوّط من التقلبات المتوقعة في المحافظ الاستثمارية.”

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وأضاف: “على الرغم من أن المؤشرات الفنية تشير إلى حالة من المبالغة في الشراء على المدى القريب، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية من المرجّح أن تبقي على زخم الذهب في الوقت الحالي، حيث يبدو أن المستثمرين يترقبون إعادة اختبار مستوى 3200 دولار.”

ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية أداة لحماية الاقتصاد المحلي من المنافسة العالمية غير العادلة، وقد تعهّد بالكشف عن خطة رسوم جمركية ضخمة يوم الأربعاء، أطلق عليها اسم “يوم التحرير”. ومن المقرر أن تشمل الرسوم الجمركية المتبادلة جميع الدول.

تتابع الأسواق عن كثب الرسوم الجمركية على السيارات، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في الثالث من أبريل.

ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوّط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يزدهر في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية لفترة من الوقت سيسمح للمسؤولين بدراسة البيانات القادمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن السياسة النقدية.

ومن المقرّر صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، تشمل عدد الوظائف الشاغرة في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى تقرير التوظيف في القطاع الخاص يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي قد يقدّم مؤشرات حول مسار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي.

وتراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 34.04 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% ليسجّل 991.41 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليبلغ 989.19 دولاراً.