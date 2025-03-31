نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: الرسوم الجمركية المضادة ستستهدف جميع البلدان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 مارس 2025 10:11 مساءً - العربية نت .. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن عنها هذا الأسبوع ستشمل جميع البلدان وليس عددا محدودا من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة.

ووعد ترامب بإعلان خطة هائلة للرسوم الجمركية يوم الأربعاء الذي أطلق عليه “يوم التحرير”. وفرض الرئيس الأمريكي بالفعل رسوما على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم على جميع الواردات من الصين.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “سنبدأ بجميع البلدان”.

وذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في حديثه إلى فوكس بيزنس في الآونة الأخيرة أن الرسوم ستركز على الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة وعددها 10 إلى 15 دولة، وذلك دون أن يحددها.

ويرى ترامب الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من منافسة عالمية غير عادلة وورقة تفاوضية تحصل بموجبها الولايات المتحدة على شروط أفضل.

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ومع ذلك أدى القلق إزاء الحرب التجارية إلى اضطرابات في الأسواق ومخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه سيفرض حزمة من الرسوم الجمركية المضادة على الدول التي تطبق رسوما على الصادرات الأمريكية.

وفي فبراير وقع ترامب مذكرة يدرس بموجبها مسؤولو التجارة في الولايات المتحدة كل بلد على حدة لوضع قائمة من التدابير المضادة المصممة خصيصا لكل دولة.

وأشار الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إلى احتمال تقليص نطاق الرسوم الجمركية وفرضها في بعض الحالات بمعدلات أقل من المطبق على الولايات المتحدة.