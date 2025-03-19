وزير المالية: بدء صرف 2 مليار جنيه لدعم 10 ملايين بطاقة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:09 مساءً - يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج دعم استثنائي يستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية تم تحديدها كالأكثر احتياجًا، خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم تخصيص 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تحتوي على فردين أو أكثر، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتحديد المستفيدين بدقة.

وأضاف أنه تم تحويل مبلغ 2 مليار جنيه لوزارة التموين في 16 مارس، وبدأت إجراءات الصرف بالفعل هذا الأسبوع، لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة في أسرع وقت.