نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: 37.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 11:08 مساءً - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون إلى 37.6 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 57.9 مليـون دولار خلال عام 2023 .

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات المصرية لسيراليون بلغت 36.7 مليون دولار خــلال عام 2024، مقابل 57.6 مليون دولار خلال عام 2023.

أضاف الجهاز، أن قيمة الواردات المصرية من سيراليون بلغت 830 ألف دولار خلال نفس الفترة، مقابل 282 ألف دولار خلال عام 2023.

وشملت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سيراليون خلال عام 2024:

– أسمنت وجبس بقيمة 27 مليون دولار

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– حديد وصلب بقيمة 4 مليون دولار

– لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليون دولار

– ملابس مستعملة بقيمة 651 ألف دولار

– زيوت عطرية بقيمة 423 ألف دولار

بينما شملت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سيراليون خلال عام 2024:

– أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 488 ألف دولار

– -تبغ بقيمة 178 ألف دولار

– خامات معادن بقيمة 105 ألف دولار

– مراجل ، الات ، أجهزة الية واجزاؤها بقيمة 48 ألف دولار

– لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7 ألاف دولار

وكشف البيان، عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين في سيراليون 317 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 453 ألف دولار في 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من سيراليون بمصر 26 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 15 ألف دولار في 2022/2023 .

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في سيراليون 146 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024، مقابل 775 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023.