نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يطلق توقعات جديدة للاقتصاد المصري.. أبريل المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 11:08 مساءً - سمر السيد _ ثبتت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، توقعاتها بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري ، والتي أعلن عنها الصندوق في شهر يناير الماضي، مشيرًة إلى أنه من المقرر تحديث هذه التوقعات في شهر أبريل المقبل وعلى هامش اجتماعات الربيع، وضمن توقعاته للاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة من 21 وحتى 26 أبريل المقبل.

أضافت “كوزاك” في مؤتمر صحفي اليوم، عبر الإنترنت، أن توترات البحر الأحمر وما تلتها من تأثير على حركة التجارة العالمية أثرت على حجم إيرادات قناة السويس التي انخفضت حوالي 6 مليارات دولار في العام الماضي 2024.

وكان الصندوق قد توقع خلال شهر يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي الجاري 2024/2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024.

وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، من المتوقع استمرار وتيرة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026.

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ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.4% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026 ، مقابل 16.6% يتوقعها الصندوق بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025.

وأعلن صندوق النقد الدولي منتصف مارس الجاري، استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف الصندوق أن هذه الخطوة تمكّن السلطات من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

كما وافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب السلطات للحصول على تمويل ضمن صندوق المرونة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ”آر إس إفRSF”، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).