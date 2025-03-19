فيتابيوتكس مصر تضخ 600 مليون جنيه للتوسع في الصناعات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:11 مساءً - أكد الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة شركة أبيتكيور، الشريك الحصري لشركة فيتابيوتكس مصر، أن الشركة تسعى إلى دعم برنامج توطين الصناعات الدوائية الحيوية والتوسع في خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع بضخ 600 مليون جنيه، وتطوير السعة الإنتاجية للمصنع.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة شركة أبيتكيور، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعات الدوائية الحيوية، والتوسع في خطوط الإنتاج الدوائية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للصيادلة، بما يساهم في سد احتياجات الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الطبية.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون بين الجانبين في مجالات دوائية متعددة، بما في ذلك إطلاق مبادرات توعوية لترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع الهيئة، بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش الصيدلي لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما تم بحث آليات دعم الصناعة الوطنية من خلال تنسيق زيارة تفقدية لمصنع فيتابيوتكس مصر، والاستماع إلى رؤية الهيئة حول تطوير القطاع الدوائي المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين، والعمل على تبادل الخبرات بما يحقق أفضل استفادة من الممارسات الدوائية العالمية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نجاح كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي المصري وتحقيق التكامل الصحي.

كما أشاد رئيس هيئة الدواء بجهود شركة فيتابيوتكس في دعم قطاع الدواء المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع خطوط الإنتاج للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، ودورها في دعم البحث العلمي والتطبيقات البحثية لتطوير الأدوية وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء.