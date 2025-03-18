نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: 800 مليون دولار خسائر قناة السويس شهريا بسبب الأوضاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة.

وأضاف السيسي، خلال الإفطار السنوي للقوات المسلحة اليوم، أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية؛ بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضًا.

وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر.

كما أشاد بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة، خصوصًا القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد.

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وأكد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب، مشددًا على أهمية تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد، حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالمشاركة في هذه الجهود الإعلامية من أجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

وفي ختام حديثه، أثنى الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.