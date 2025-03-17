مال وأعمال

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير

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  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 1/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 2/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 3/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 4/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 5/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 6/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 7/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 8/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 9/10
  • ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 10:11 مساءً - وكالات – نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من التوقعات في فبراير وعلى أساس شهري.

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ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الإثنين عن وزارة التجارة الأمريكية، نمت مبيعات التجزئة بنحو 0.2% على أساس شهري، مقابل تراجع بنحو 1.2% في يناير. لكن القراءة جاءت دون المتوقع والبالغ 0.6%.

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وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية 3.1%، بأفضل من توقعات ارتفاعها بنحو 2.8%.

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وعند استثناء مبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.3%، وفقاً للتوقعات.

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وساعدت المبيعات على الإنترنت في تعزيز مبيعات التجزئة، إذ زادت بنحو 2.4%. وارتفعت مبيعات الرعاية الشخصية والصحية بنحو 1.7% فيما ارتفعت مبيعات منافذ الطعام والمشروبات بنحو 0.4%.

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لكن على الجانب الآخر، تراجعت مبيعات المطاعم بنحو 1.5%، فيما انخفضت المبيعات لدى محطات البنزين 1%.

ويتزامن صدور التقرير مع احتدام التوترات التجارية ومخاوف من تداعياتها على النمو الاقتصادي، في ظل تطبيق إدارة دونالد ترامب تعرفات جمركية على شركاء تجاريين لأمريكا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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