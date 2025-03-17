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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.2% في فبراير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 10:11 مساءً - وكالات – نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من التوقعات في فبراير وعلى أساس شهري.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الإثنين عن وزارة التجارة الأمريكية، نمت مبيعات التجزئة بنحو 0.2% على أساس شهري، مقابل تراجع بنحو 1.2% في يناير. لكن القراءة جاءت دون المتوقع والبالغ 0.6%.
وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية 3.1%، بأفضل من توقعات ارتفاعها بنحو 2.8%.
وعند استثناء مبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.3%، وفقاً للتوقعات.
وساعدت المبيعات على الإنترنت في تعزيز مبيعات التجزئة، إذ زادت بنحو 2.4%. وارتفعت مبيعات الرعاية الشخصية والصحية بنحو 1.7% فيما ارتفعت مبيعات منافذ الطعام والمشروبات بنحو 0.4%.
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لكن على الجانب الآخر، تراجعت مبيعات المطاعم بنحو 1.5%، فيما انخفضت المبيعات لدى محطات البنزين 1%.
ويتزامن صدور التقرير مع احتدام التوترات التجارية ومخاوف من تداعياتها على النمو الاقتصادي، في ظل تطبيق إدارة دونالد ترامب تعرفات جمركية على شركاء تجاريين لأمريكا.
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